Avellino, 6 indisponibili: c'è un forfait dell'ultim'ora Problema durante la seduta di rifinitura. C'è anche un rientro a sorpresa tra i convocati

Sono 19 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Vibonese – Avellino in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Razza”, gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Fuori l'infortunato Luigi Silvestri; Carriero, Dossena e Tito, squalificati; Santaniello, positivo al Covid; Marco Silvestri per un problema nel corso della seduta di rifinitura. Torna tra i convocati il terzo portiere Leoni. Capitolo formazione: Rocchi e Miceli sostituiranno Luigi Silvestri e Dossena. Più remota l'eventualità di impiego di Ciancio nella linea a tre, davanti a Forte, che sarà completata da Illanes. A centrocampo toccherà a De Francesco e Adamo sostituire Carriero e Tito. Con l'ex Reggina perno centrale della mediana, Aloi fungerà da mezzala destra e D'Angelo blinderà il pacchetto agendo da interno di sinistra. Le alternative? L'improbabile utilizzo di Baraye sulla corsia mancina; quello di Adamo o Rizzo su quella destra, qualora Ciancio giocasse in difesa; Adamo o Rizzo in mediana, al posto di De Francesco, con Aloi che tornerebbe in cabina di regia. In attacco l'altra ed ultima variazione rispetto all'undici schierato nella gara casalinga. Fella, match-winner con il Bari, partirà titolare. Bernardotto, ex di turno, è in vantaggio su Maniero per sostituirlo. Laezza ed Errico potrebbero, infine, giocare uno spezzone di partita per mettere minuti delle gambe in vista dei playoff.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Leoni.

Difensori: Baraye, Ciancio, Illanes, Laezza, Miceli, Rocchi, Rizzo.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Capone, D'Angelo, De Francesco, Errico.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, De Francesco, D'Angelo, Adamo; Fella, Bernardotto. A disp.: Pane, Leoni, Laezza, Rizzo, Errico, Maniero, Capone, Baraye. All.: Braglia.