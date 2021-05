Avellino - Palermo, le probabili formazioni Alle 20,45 la gara valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff

Scocca l'ora della verità. Alle 20,45 il calcio d'inizio di Avellino – Palermo, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff (diretta post-gara su 696 TV OttoChannel a partire dalle 22,45). Si riparte dall'1-0 maturato domenica scorsa, nella gara di andata, per effetto di un calcio di rigore, contestato, guadagnato da Broh e trasformato da Floriano all'87'; si riparte dalla lunga coda polemica lasciata in eredità dalle tensioni durante e alla fine del match. Il tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia, ha rispedito al mittente le accuse di aver messo le mani al collo di Accardi, come un ingannevole prospettiva di uno scatto fotografico pareva dimostrare. Sponda rosanero, però, alla vigilia del match, non ha gettato acqua sul fuoco, anzi, il collega Giacomo Filippi. Alta tensione.

L'Avellino deve vincere con qualsiasi risultato, entro il novantesimo, per andare avanti nel secondo turno della fase nazionale in cui sarebbe testa di serie, in occasione del sorteggio, in caso di eliminazione del Südtirol (ko 2-1 in casa della Pro Vercelli). A caricare la squadra ci penseranno i tifosi pronti a radunarsi a Campo Genova, dalle 18,45, per salutare il transito del pullman. Sul fronte formazione la novità potrebbe essere rappresentata da Errico, tra le linee di centrocampo e attacco, o De Francesco, in cabina di regia con Aloi mezzala. Entrambi giocherebbero al posto di D'Angelo. Tra le file dei siciliani Santana e Kanoute sono in lizza per un maglia, con il secondo favorito sul primo. In difesa scontato il rientro di Accardi dal primo minuto e quello di Luperini, reduce da un turno di squalifica, a centrocampo. Arbitrerà l'incontro Luca Zufferli della sezione di Udine, le cui direzioni di gara in occasione di Virtus Francavilla – Avellino e Catania – Avellino sono state aspramente contestate sponda irpina.

Avellino – Palermo, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20,45, diretta post-gara su 696 TV OttoChannel a partire dalle 22,45)

Avellino (3-4-1-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, Tito; Errico; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rocchi, Rizzo, M. Silvestri, Adamo, D’Angelo, De Francesco, Bernardotto, Santaniello. All.: Braglia.

Squalificati: Baraye, Miceli.

Indisponibili: Leoni, M. Silvestri.

Ballottaggi: Errico – De Francesco – D'Angelo (35% - 35% - 30%, se giocano De Francesco o D'Angelo 3-5-2).

Diffidati: Carriero, Ciancio, Dossena, Laezza.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti. A disp.: Fallani, Broh, Marong, Corrado, Crivello, Martin, Santana, Silipo, Peretti, Odjer, Almici, Somma, Palazzi. All.: Filippi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lucca, Rauti.

Ballottaggi: Kanoute – Santana: 55% - 45%.

Diffidati: De Rose, Doda, Marconi, Saraniti.

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Pietro Lattanzi della sezione di Milano e Giulio Basile della sezione di Chieti. Quarto ufficiale: Marco D’Ascanio della Sezione di Ancona.