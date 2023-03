Avellino-Foggia e Giugliano-Avellino: quando si giocano e con quale "Partenio" Ufficiale l'orario del secondo match. La prospettiva per l'accesso dei tifosi

È stato ufficializzato il calendario dei playoff e dei playout 2023, ma la Lega Pro ha anche reso noto le variazioni di data e orario per altre gare della stagione regolare. Giugliano-Avellino, gara della trentaduesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà mercoledì 15 con calcio d'inizio alle 18.

Scongiurate le porte chiuse per la gara in "trasferta"

Sulla sfida c'era grande attesa per la definizione ufficiale dell'orario, ma anche e soprattutto per l'organizzazione dell'evento allo stadio Partenio-Lombardi, casa dell'Avellino, ma utilizzato dal Giugliano sin dalla prima giornata nella prima stagione in terza serie per i tigrotti, al lavoro per il ritorno al De Cristofaro in avvio della stagione 2023/2024 come presentato dal club al termine dell'incontro tra la proprietà e l'amministrazione comunale. Giugliano-Avellino, nei fatti gara in trasferta per i lupi, si giocherà a porte aperte nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, ma con i tifosi gialloblu nel settore ospiti e i tifosi biancoverdi in Curva Sud. Si attende solo l'ufficialità della disposizione.

Sabato (ore 17.30) Avellino-Foggia senza tifosi ospiti

Nel frattempo, per Avellino-Foggia, in programma sabato (ore 17.30) sempre al "Partenio-Lombardi" si prospetta il divieto di trasferta per i tifosi rossoneri. Nella scorsa settimana l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rinviato al Comitato d'Analisi per la Sicurezza le valutazioni e l'individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi. Il match è monitorato in virtù del caos registrato all'andata, allo "Zaccheria" nel novembre scorso, e che ha determinato quattro gare a porte chiuse (Avellino - Giugliano, Foggia - Audace Cerignola, Avellino - Fidelis Andria e Foggia - Catanzaro) con le decisioni assunte nei giorni successivi prima dalle Prefetture e poi dal giudice sportivo della Lega Pro.