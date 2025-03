FOTO | L'Avellino vince, il Cerignola risponde: sfida a distanza per la vetta Un testa a testa con 6 finali: le emozioni al "Partenio-Lombardi" con le fotogallery

Avellino in controllo e vincente sul Trapani con il risultato di 2-0, Audace Cerignola col brivido, ma di risposta ai lupi con il 3-2 nel derby contro il Foggia per il primo posto confermato. È stata una serata ricca di emozioni con i biancoverdi che per alcuni minuti si sono ritrovati in vetta, quando i satanelli hanno centrato il pari momentaneo (1-1) prima dell'allungo ofantino al "Monterisi". Le squadre del girone C di Serie C erano reduci da un primo pomeriggio in cui la FIGC e la Lega Pro hanno certificato quanto già immaginato e che è diventato ufficiale. Il girone C di Serie C si chiuderà con 18 squadre partecipanti. All'esclusione del Taranto si è aggiunta quella della Turris e con l'annullamento di tutti i risultati della squadra corallina l'Avellino si è ritrovato a -1 dal Cerignola a poche ore dai match del turno infrasettimanale. Al colpo biancoverde, di continuità per la quarta vittoria di fila, l'Audace ha risposto con decisione e da qui alla fine sarà un testa a testa. "Saranno 6 finali": così sono state definite da Raffaele Biancolino e Giuseppe Panico nel post-partita di Avellino-Trapani e nella sfida a distanza si inserisce il turno di riposo causato dalle gare in cui le due squadre avrebbero dovuto affrontare il Taranto. Domenica sarà l'Avellino ad attendere con il Cerignola impegnato a Crotone (ore 15). Nella successiva giornata di campionato sarà, invece, l'Audace a vivere il riposo con i lupi tra le mura amiche contro il Potenza lunedì 24 alle 20.30 (la fotogallery del match - la fotogallery dei tifosi).