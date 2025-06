Un reality per rinascere più forti, corsa ai casting per "Prenditi cura di me" Aperte le selezioni per il reality che porta storie vere e la forza del riscatto sul canale 16

Vuoi sentirti bene e realizzare la versione migliore di te? Vuoi vivere un percorso di autentica rinascita tra mente e corpo? puoi farlo prendendo parte ad un reality tv, sul Ottochannel canale 16, in cui potrai essere seguito dai migliori coach di sport, nutrizione e psicoterapia.

I casting

Corsa si casting di Prenditi Cura di Me, quinta edizione. È un reality girato a Napoli, al Caravaggio Sporting Village di via Terracina a Fuorigrotta, e questa è la 5 edizione. "Cerchiamo persone che abbiano visto il reality o che si informino (www.ottochannel.tv sezione "Prenditi cura di me") prima di inviare la candidatura - spiega lo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino ideatore e conduttore, con Rosanna Vigorito, del reality di Ottochannel tv -. I candidati scelti hanno la possibilità di fare un percorso totalmente gratuito in psicoterapia, fitness e nutrizione".

Storie vere un TV

"Le persone, nel corso del programma, racconteranno la loro storia in TV e continuera' il percorso chi si impegna di più - spiega Rosanna Vigorito -. Non cerchiamo figuranti né riconosciamo compensi economici, per evitare che si strumentalizzino i dolori. È questa la grande bellezza di questo programma che da 4 anni porta in TV, sul canale 16, la Forza delle storie vere, delle persone comuni, che hanno la voglia e forza di ripartire dalle loro fragilità".

Ripartire da dolori e resistenze

"Le persone chiaramente hanno una visibilità in TV e possono portare anche la loro arte o le loro passioni, ma ci teniamo a dare la possibilità a chi davvero vuole un percorso di cambiamento nelle tre aree - spiega Gaudino -".

Le registrazioni, il percorso

"Prenditi Cura di Me" è un reality che viene registrato il sabato. Si accede con una fase di casting in tv e prima con un colloquio conoscitivo con l’autore. Per accedere ai casting basta inviare una mail a prenditicuradine@ottoproduction.it o contatta via whatsapp il numero 3274739599, fornendo Nome, cognome , Età, peso e altezza, allegando un breve video di presentazione e una fotografia. Sarete contattati per il casting.