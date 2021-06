Salernitana, Andrea Radrizzani interessato all'acquisto del club È già proprietario del Leeds, oggi arriverà in Italia per incontrare la proprietà

Dopo aver riportato il Leeds in Premier League, Andrea Radrizzani potrebbe accettare un’altra sfida importante: è lui il profilo tracciato nel pomeriggio di ieri che è interessato all’acquisizione della Salernitana. Milanese di nascita, imprenditore di successo e patron del network Eleven Sports, ha sempre manifestato la volontà di fare calcio anche in Italia. Dopo aver sondato Genoa e Sampdoria ed aver mostrato interesse anche per l’Inter, il 46enne ora potrebbe allargare il suo progetto con la Salernitana. «In un futuro però non escludo di consolidare progetto aggiungendo una squadra in Italia, ma deve essere il progetto giusto», raccontava in un’intervista rilasciata a Repubblica a luglio 2020.

La Salernitana, tornata in A dopo 23 anni, potrebbe essere il suo trampolino di lancio per consolidare il suo progetto. «La mia d’idea – spiegava a luglio scorso -è un gruppo che abbia almeno 2-3 club in Europa, con sinergie importanti a livello tecnico e commerciale. Come l’Udinese, ma meno legato a un proprietario, più istituzionale con maggiori capacità finanziarie».

In giornata è previsto l’arrivo in Italia ma non è ancora chiaro se, alla fine, ci sarà il sopralluogo anche a Salerno. Sull’incontro vige la massima riservatezza e, alla fine, le parti potrebbero anche darsi appuntamento nella Capitale.