Salernitana, confermata l'uscita di Motoc al Legnago. Telenovela Simy e Sepe Non solo acquisti: la priorità del club è sfoltire la rosa

La nota stampa della Salernitana conferma la cessione in prestito di uno dei tanti esubieri anche in rosa: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Legnago Salus per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’02 Andrei Motoc".

Le cessioni, finora

Il 21enne moldavo non è mai rientrato nei piani tecnico-tattici degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina granata negli ultimi anni e l'anno scorso non ha collezionato nemmeno una presenza. Ora, l'avventura al Legnago Salus, squadra di Verona militante nel campionato di Serie C. Questa cessione si accompagna a quelle di Pavel Jaroszynski (al Cracovia), Luka Bogdan e Valerio Mantovani (entrambi alla Ternana). La cessione a titolo temporaneo più rilevante, per ora, è quella di Federico Bonazzoli, accasatosi al Verona.

Le altre operazioni in uscita: telenovela Simy e Sepe

I nodi principali da risolvere rimangono quelli di Luigi Sepe e Simy Nwankwo. Entrambi sono in rotta con la società e il nigeriano sembra voler rimanere a Salerno ad ogni costo, nonostante delle generose offerte arrivate dalla Turchia. Il portiere napoletano, invece, pare ben disposto a lasciare la squadra ma l'ultima trattativa con la Lazio sembra essere naufragata. Rimangono da piazzare, inoltre, altri "storici" esuberi come Julian Kristoffersen e Francesco Orlando. Probabile l'uscita anche per il cileno Diego Valencia (che già fino a qualche settimana fa sembrava indirizzato a Palermo) e Reda Boultam (messosi in mostra durante il pre-campionato). Infine, il portiere Jacopo De Matteis, 20 anni, potrebbe puntare direttamente a una rescissione consensuale.

Con una campagna acquisti quasi completa, manca lo sfoltimento della rosa

Nonostante il mercato in entrata sia partito tardi, il numero di giocatori riscattati o acquistati in questa finestra di mercato è sicuramente importante. Probabile che gli ultimi colpi in entrata verranno effettuati entro la prima in casa contro l'Udinese. A De Sanctis, ora, spetta piazzare gli esuberi, in particolar modo quelli che pesano con uno stipendio eccessivo rispetto al contributo e al ruolo in squadra.