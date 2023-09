Salernitana nazionale: Gyomber titolare, Pirola cerca la vittoria da capitano Oltre all'azzurrino oggi scende in campo anche Kastanos con Cipro

Continua la lunga settimana calcistica dedicata alle nazionali. In questa pausa dai campionati, mister Sousa ha avuto modo di far integrare i nuovi arrivati e insreirli maggiormente negli schemi. Nel frattempo, una folta delegazione della Bersagliera è impegnata con le squadre dei rispettivi Paesi.

Gyomber, prestazione da leader

Nella giornata di ieri 11 settembre il pilastro difensivo Norbert Gyomber è stato in campo per tutto il match con la sua Slovacchia, nell'incontro vinto in maniera più che convincente contro il modesto Liechtenstein per 3-0. Gyomber è stato schierato titolare nel mezzo della difesa a quattro al fianco di Milan Skriniar, vecchio pilastro della retroguardia interista. Secondo le statistiche, il difensore granata è risultato tra i migliori in campo per la sua squadra, approfittando pienamente dell'opportunità concessagli dal commissario tecnico italiano Francesco Calzona.

Pirola cerca la prima vittoria con la fascia di capitano

Oggi scende in campo l'Italia Under 21. Sembra praticamente certa la presenza di Lorenzo Pirola dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio. Il roccioso difensore della Salernitana capitanerà gli azzurrini per la seconda volta, dopo il suo esordio da leader in campo contro la Lettonia Under 21. Oggi, alle 18:30, l'Italia gioca in Turchia. Formazione sicuramente pericolosa e che sarà avversario tutt'altro che semplice per la retroguardia azzurra. Entrambe le compagini cercheranno una vittoria importante per rilanciarsi dopo il passo falso dell'esordio. Gli azzurri hanno impattato sullo 0-0 contro la Lettonia, mentre la Turchia è uscita sconfitta dal suo match contro l'Irlanda per 3-2.

Per Grigoris Kastanos, invece, impegno più che proibitivo con la nazionale cipriota che viaggia fino in Spagna. Appuntamento difficile contro le furie rosse, in cui il trequartista granata potrebbe giocare fin dal primo minuto.

Spazio anche per Sfait e Legowski?

Tra gli atleti granata impegnati con la propria nazionale c'è anche il giovanissimo Andres Sfait, che qualche giorno fa ha fatto il suo debutto con la Romania Under 20. Dopo la vittoria convincente per 2-0 contro la Repubblica Ceca, oggi la giovane selezione rumena affronta i pari età del ben più quotato Portogallo.

E ancora, oggi potrebbe scendere in campo Mateusz Legowski con la sua Polonia Under 21. Oggi i biancorossi viaggiano in trasferta in Estonia. A Tallin, Legowski potrebbe prendere nuovamente le redini del centrocampo polacco, dopo la buona prova offerta contro il Kosovo in cui ha sfoderato anche un assist.

Già a casa Ochoa, Dia e Coulibaly

La leggenda messicana "Memo" Ochoa ha difeso i pali della Tri nell'amichevole internazionale contro l'Australia (2-2). I messicani avevano solo questo incontro in programma per questa settimana dedicata alle nazionale. Brutte notizie, invece, sono arrivate dal fronte africano, con i due giocatori fondamentali Boulaye Dia (Senegal) e Lassana Coulibaly (Mali) che si sono infortunati durante i loro impegni con le nazionali. In attesa degli accertamenti di rito, Sousa conta gli uomini e pensa alle mosse per l'importante sfida di lunedì 18 settembre contro il Torino.