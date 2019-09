Avellino - Virtus Francavilla, le probabili formazioni La presentazione della gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C

Volare. Da una parte la voglia di tornare a farlo, dall'altra la necessità di planare sulle ali dell'entusiasmo evitando cadute in picchiata avventurandosi nella più pericolosa tipologia dei voli applicati al calcio: quelli pindarici. Avellino e Virtus Francavilla arrivano al match di questo pomeriggio, alle 18,30, al “Partenio-Lombardi”, con stati d'animo diametralmente opposti. I biancoverdi vogliono riscattare la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Bisceglie; i biancoazzurri confermarsi dopo essersi presi lo scalpo del Bari. Seconda partita delle tre in otto giorni in calendario.

Per Ignoffo e Trocini è di nuovo il tempo delle scelte. Sponda irpina, Karic e Palmisano sono gli unici indisponibili. Capitolo modulo: avanti con il 5-4-1, ma con diverse novità tra gli interpreti. La prima, certa, tra i pali, dove Abibi si accomoderà in panchina in seguito al clamoroso e fatale svarione di domenica scorsa. La seconda, probabile, nel cuore del pacchetto arretrato con Zullo in rampa di lancio per garantire riposo a capitan Morero. Ai suoi lati agiranno Illanes o Njie e Laezza, sulle corsie laterali Celjak e Parisi. In mediana la terza, potenziale, novità: Alfageme potrebbe essere impiegato largo a sinistra con Micovschi sul versante opposto. Quarta variazione dall'inizio, il ritorno di De Marco nel pacchetto interni, del settore nevralgico, al fianco di Di Paolantonio e Rossetti. Ultimo dubbio in attacco: Albadoro dovrebbe essere preferito a Charpentier.

Sponda salentina, squalificato Bovo e fuori causa ben cinque infortunati. Rientra, invece, da un turno di stop, comminato dal giudice sportivo, Nunzella, in ballottaggio con Sparandeo, al pari di Puntoriere con Albertini, per una maglia da titolare nel 3-5-2 degli ospiti. In avanti confermato il tandem Vazquez - Perez.

Avellino - Virtus Francavilla, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 18,30 - interviste post-gara in diretta dalle 20,30 sul canale 696 del digitale terrestre)

Avellino (5-4-1): Tonti; Celjak, Illanes, Zullo, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, Rossetti, Alfageme; Albadoro. A disp.: Abibi, Pizzella, Morero, Charpentier, Njie, De Marco, Falco, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Ignoffo.

Indisponibili: Karic, Palmisano, Stojokovic.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Illanes - Njie: 55%-45%; Alfageme -Silvestri: 55% - 45% (se gioca Silvestri, Rossetti largo a sinistra a centrocampo); Albadoro - Charpentier: 55% - 45%.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Mastropietro, Nunzella; Vazquez, Perez. A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Marino, Sparandeo, Puntoriere, Marozzi, Calcagno, Miccoli. All.: Trocini.

Indisponibili: Baclet, Di Cosmo, Pambianchi, Pino, Tchetchoua.

Squalificati: Bovo.

Ballottaggi: Albertini - Puntoriere: 55% - 45%, Nunzella - Sparandeo: 55% - 45%.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa della sezione di Roma 1.