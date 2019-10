Avellino - Reggina, probabili formazioni e presentazione gara Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C

Pari contro la corazzata Bari, blitz in casa dell'ex seconda forza del campionato Ternana, voglia matta di non fermarsi contro la capolista Reggina: l'Avellino di Capuano vuole continuare a indossare il vestito della mina vagante del girone C di Serie C provando, ancora una volta, nella gara valida per la dodicesima giornata, a sovvertire i favori del pronostico. E sì, perché contro la prima forza del torneo, imbattuta, con il miglior attacco e il capocannoniere del raggruppamento, Corazza, a guidarlo, strappare il terzo risultato utile consecutivo; regalarsi l'apoteosi di un successo, non sarà, affatto, una passeggiata di salute.

Capitolo formazioni e interpreti. Come anticipato nella serata di ieri, sponda irpina, l'unico indisponibile è capitan Morero, acciaccato. Albadoro non è al top della forma (come Alfageme) e dovrebbe perciò partire dalla panchina lasciando spazio a una soluzione finora inedita per il reparto avanzato: Karic o Micovschi a supporto dell'unica punta Charpentier. Può, dunque, nascere un 3-5-1-1 con Illanes, Zullo e Laezza confermati in difesa davanti a Tonti; Celjak al rientro sulla fascia destra difensiva, salvo persistere delle noie fisiche, e Parisi confermato sull'out opposto; De Marco (o Rossetti, entrambi in campo se Celjak non fosse recuperato e Micovschi schierato nuovamente largo a destra, ndr), Di Paolantonio, uno tra Karic e Micovschi in mediana a seconda di chi sarà scelto per agire da sottopunta.

Tra le file ospiti, l'ex tecnico dei biancoverdi Toscano, che alla vigilia ha ricordato lo storico successo degli amaranto al Partenio, firmato da Aglietti, che festeggiò da calciatore, deve fare a meno di Geria e dell'acciaccato Rivas, oltre a Mastour, non ancora al meglio della forma così come Bertoncini, e dello squalificato Sounas. Il modulo sarà il rodato e amato 3-5-2 con l'esperto Guarna tra i pali; Loiacono, Blondett (vicino ai lupi in estate, ndr) e Rossi nelle retrovie; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo e Bresciani a centrocampo; “El Tanque” Denis (nello scorso turno, doppietta al Picerno per il sempreverde centravanti ex tra le altre di Napoli, Atalanta e Udinese, ndr) e il già citato Corazza in attacco. L'assetto tattico potrà variare forma in un 3-4-1-2 con il semplice avanzamento a supporto delle punte dell'estroso Bellomo.

I calabresi saranno spinti da 275 tifosi al seguito della squadra. La giornata di sole e i risultati positivi conquistati da Di Paolantonio e compagni, con tanto di “patto” tra il direttore sportivo Di Somma e la parte di tifosi che lo stavano contestando al pari del neo-tecnico, sembra destinata a favorire, nel complesso, una cornice di pubblico all'altezza del match.

Avellino - Reggina, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Karic; Charpentier. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Rossetti, Albadoro, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Morero.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: De Marco - Rossetti: 55% - 45%; Celjak - Rossetti: 60% - 40% (se gioca Rossetti, Micovschi quinto di centrocampo a destra).

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo, Bresciani; Denis, Corazza. All.: Toscano. A disp.: Lofaro, Farroni, Marchi, Salandria, De Francesco, Rolando, Paolucci, Reginaldo, Doumbia, Gasparetto, Rubin. All.: Toscano.

Indisponibili: Bertoncini, Rivas.

Squalificati: Sounas.

Ballottaggi: Garufo - Rolando: 55 - 45%.

Arbitro: Gariglio della sezione di Pinerolo. Assistenti: Gualtieri della sezione di Asti e Massimino della sezione di Cuneo.