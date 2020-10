Palermo - Avellino, le probabili formazioni Al "Barbera" la gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C

Approfittare della fase di rodaggio rosanero e della settimana tipo di allenamento sostenuta per effetto del rinvio con la partita con il Bisceglie per lanciare un primo messaggio al campionato: a Palermo l'Avellino di Braglia cerca conferme e una prova di forza dopo il blitz all'ultimo respiro firmato a Viterbo.

Quarta giornata del girone C di Serie C. Il tecnico grossetano, che dovrà rinunciare per almeno tre settimane al neo-acquisto Errico, rimasto vittima di uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra, dovrebbe confermare nove undicesimi della formazione che nella seconda giornata ha sbancato il “Rocchi”. Tito per Burgio e Fella in favore di uno tra Bernardotto e Santaniello, sono le variazioni ipotizzabili. E a proposito di assetto tattico: la conferma del 3-4-3 è verosimile; il passaggio al 3-4-1-2, con Fella dietro le punte a creare scompiglio tra le linee, possibile, ma anche l'adozione del 3-5-2 può rappresentare una scelta più prudente dall'inizio, per poi modificare, in corsa e all'occorrenza, lo schieramento. In difesa, avanti tutta con Forte tra i pali, Luigi Silvestri, brillante all'esordio in biancoverde, Miceli e Rocchi. Sulle corsie laterali Ciancio e il già citato Tito. In mezzo al campo De Francesco e D'Angelo saranno interni.

Sponda siciliana, subito titolare il centrocampista Luperini, che si è accasato alla corte di Boscaglia dopo l'esclusione del Trapani. Out Martin e l’infortunato Palazzi, Broh è in rampa di lancio per sostituirlo. Accardi e Peretti scalpitano per partire dall'inizio in difesa. Se così fosse partirebbero dalla panchina Somma e Marconi. A comporre il tandem d'attacco i talentuosi Rauti e Lucca.

Palermo - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Barbera” (ore 15)

Palermo (3-5-2): Pelagotti; Accardi, Peretti, Lancini; Doda, Luperini, Odjer, Broh, Valente; Rauti, Lucca. A disp.: Fallani, Floriano, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Marconi, Kanoute, Somma, Cangemi, Marong. All.: Boscaglia.

Indisponibili: Corrado, Crivelli, Palazzi.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Peretti - Marconi: 60% - 40%; Lucca – Saraniti: 60% - 40%.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, M. Silvestri, Dossena, Adamo, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

Indisponibili: Errico, Laezza.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Fella - Santaniello - Bernardotto: 50% - 30% - 20%; Aloi - Santaniello: 60% - 40% (se gioca Santaniello 3-4-3 o 3-4-1-2); De Francesco - Santaniello: 55% - 45% (se gioca Santaniello 3-4-3 o 3-4-1-2).

Arbitro: Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Salvalagio della sezione di Legnano. Quarto ufficiale: Costanza della sezione di Agrigento.