Avellino - Casertana, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" (ore 17,30) la gara valida per la settima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino vuole allungare a cinque la striscia di risultati utili di fila centrando il primo successo tra le mura amiche, la Casertana dimostrarsi più forte delle difficoltà dando continuità al pari con il Catanzaro con una prestazione sbarazzina e senza timori reverenziali. Sta per scoccare l'ora del derby tra lupi e falchetti, le cui tifoserie sono legate da uno storico gemellaggio. Settima giornata del girone C di Serie C. Calcio d'inizio alle 17,30. Si giocherà sotto gli occhi di 685 tifosi locali. Riaprono le porte del “Partenio-Lombardi”, blindato dallo scorso 26 febbraio (Avellino - Paganese 1-0) a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, fatta eccezione per squadre, staff, dirigenti e addetti ai lavori.

Capitolo formazioni. L'Avellino, atteso dal primo di due derby di fila (mercoledì, alle 20,45, il recupero del derby casalingo con la Turris), continuerà il suo turnover potendo far leva sulla profondità della panchina. In difesa, Rocchi dovrebbe tornare in campo dal primo minuto permettendo a Ciancio di rifiatare. A centrocampo, Marco Silvestri potrebbe permettere a De Francesco di recuperare energie. Sulla corsia mancina ballottaggio tra Tito e uno degli ex di turno, Adamo. In attacco, Fella e Maniero, risparmiati a Foggia, sono pronti a dare il cambio a Bernardotto e Santaniello.

La Casertana, decimata dalle indisponibilità in attacco, tra cui quella del bomber più prolifico nella storia irpina, Castaldo, non potrà contare sul neo-acquisto Pacilli. Nel pacchetto arretrato, Buschiazzo è in vantaggio su Konate per giocare dall'inizio. Valeau insidia Varesanovic: se dovesse spuntarla, il sistema di gioco sarà il 4-3-3 a discapito del 4-3-1-2.

Avellino - Casertana, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Rizzo, Aloi, M. Silvestri, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Pizzella, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Adamo, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Ciancio, Nikolic. All.: Braglia.

Indisponibili: Errico, Laezza, L. Silvestri.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Rocchi - Ciancio: 55% - 45%; M. Silvestri - De Francesco: 51% - 49%; Tito - Adamo: 51% - 49%.

Casertana (4-3-1-2): Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola; Bordin, Varesanovic, Izzillo; Icardi; Fedato, Cuppone. A disp.: Avella, Zivkovic, Ciriello, Konate, De Vivo, Longobardo, De Lucia, Petruccelli, Matese, Valeau, De Sarlo, Petito. All.: Guidi.

Indisponibili: Castaldo, Cavallini, Matarese, Origlia, Pacilli, Santoro.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Buschiazzo - Konate: 55% - 45%; Varesanovic – Valeau: 55% - 45% (se gioca Valeau, 4-3-3).

Arbitro: Cudini della sezione di Fermo. Assistenti: Politi della sezione di Lecce e Pintaudi della sezione di Pesaro. Quarto ufficiale: Cosso della sezione di Reggio Calabria.