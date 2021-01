Avellino - Viterbese, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C

A caccia del terzo successo consecutivo, del quinto risultato utile di fila, del -4 dal secondo posto in classifica dopo la rocambolesca sconfitta per 2-1 del Bari a Teramo. Il vento è decisamente cambiato per l'Avellino, che si è messo alle spalle difficoltà, più che per fattori contingenti che demeriti propri, e si presenta alla sfida con la Viterbese, in programma oggi, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C, con l'autostima cresciuta e la fiducia riconquistata. Perché si può dibattere e disquisire, ma i risultati, alla fine, fanno sempre la differenza convincendo anche i più scettici.

All'alba di un nuovo tour de force con 6 partite in 22 giorni, è inevitabile parlare di turnover, ma per questo pomeriggio, squadra che vince non si cambia. Il miglior Avellino della stagione per autorevolezza della prova offerta, ovvero quello che ha vinto a Torre del Greco, si appresta, salvo sorprese (Rizzo per Ciancio), a essere confermato in blocco nel suo undici di partenza. In settimana si è dimostrato particolarmente in palla Santaniello, ma è improbabile che Braglia rinunci alla velocità di Fella contro i colossi della difesa laziale. Ceduto Bruzzo al Potenza, ritorna tra i convocati Marco Silvestri, che ha rifiutato tutte le offerte che gli sono pervenute. Resta sul mercato, ma va ora chiarito se, qualora non dovesse partire, resterebbe parte del gruppo o finirebbe, come inizialmente puntualizzato dallo stesso Braglia, fuori rosa.

Dall'altra parte del campo i gialloblù di Taurino, avversario quadrato e compatto, soprattutto lontano dalle mura amiche, disegnati col 4-3-3. Assenti, oltre al lungodegente Cerroni, Borsellini, De Falco, Falbo e Zanon. Rientra dalla squalifica Tounkara. Ballottaggio Simonelli - Murillo per un posto in attacco. Non convocato il neo-acquisto Adopo.

Avellino - Viterbese, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15).

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Errico, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Laezza, Leoni.

Ballottaggi: Fella - Santaniello: 70% - 30%; Ciancio - Rizzo: 60% - 40%.

Diffidati: Miceli, Rizzo.

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Bezziccheri, Tounkara, Simonelli. A disp.: Maraolo, Bianchi, De Santis, Ricci, E. Menghi, M. Menghi, Besea, Murilo, Rossi, Sibilia. All.: Taurino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Borsellini, Cerroni, De Falco, Falbo e Zanon.

Ballotaggi: Simonelli – Murillo: 51% - 49%.

Diffidati: Rossi.

Arbitro: Bordin della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Ceolin e Collavo della sezione di Treviso. Quarto ufficiale: Scatena della sezione di Avezzano.