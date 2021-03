Avellino - Virtus Francavilla, le probabili formazioni Novità in tutti i reparti tra le file biancoverdi, due ballottaggi da risolvere per i pugliesi

Difendere il secondo posto. L'Avellino si presenta al rush finale del girone C di Serie C, giunto alla trentatreesima delle trentotto giornate in calendario, con un obiettivo chiaro, fondamentale in ottica playoff. Rintuzzare gli attacchi di Bari (momentaneamente a -4 dopo il successo per 2-0 sulla Paganese, nell'anticipo di ieri) e Catanzaro (-6, impegnato alle 17,30 sul campo della Turris) è l'imperativo. Tra il dire e il fare c'è la necessità di reagire dopo la sconfitta per 3-1 a Catania, che ha interrotto la striscia di 14 risultati utili consecutive, contro un avversario, la Virtus Francavilla, che non più tardi di un turno fa ha cambiato la guida tecnica: da Trocini a Colombo, che ha esordito sulla panchina biancoazzurra con il successo a Teramo, firmato da una rete di Ciccone. Recuperare posizioni in classifica e accedere agli spareggi promozione è l'ambizione degli odierni dirimpettai degli uomini di Braglia. L'allenatore ha più volte posto l'accento sulla necessità, dei suoi uomini, di recuperare freschezza mentale e spirito facendo suonare un campanello d'allarme sull'umore nello spogliatoio. Metterlo subito a tacere passa dalla conquista dell'intera posta in palio in un match che precederà le gare in trasferta contro la capolista Ternana e tra le mura amiche contro il Bari.

In casa biancoverde, fuori lo squalificato Luigi Silvestri; Carriero e De Francesco, ancora positivi al Covid; Bernardotto, che domani si sottoporrà a tampone di controllo; il lungodegente Errico; Leoni, per scelta tecnica. Dopo 6 mesi e 7 giorni dal suo infortunio al ginocchio destro, torna tra i convocati capitan Laezza. Recuperato Marco Silvestri. Prima convocazione per il classe 2003 Federico Capone. Il giovanissimo centrocampista, nato a Montella, ha scelto la maglia numero 25. Capitolo undici titolare. Davanti a Forte, giocheranno certamente Rocchi e Illanes mentre Dossena potrebbe scalzare Miceli nelle vesti di perno centrale della linea a tre. A centrocampo, Ciancio è inamovibile, anche se potrebbe fungere da mezzala per tamponare l'emergenza nel settore nevralgico, mentre, salvo inserimento a sorpresa di Baraye, Rizzo e Adamo potrebbero giocare contemporaneamente, con Aloi e D'Angelo, garantendo a Tito un turno di riposo. In attacco spazio al tandem Maniero - Santaniello con Fella inizialmente in panchina.

Sponda pugliese, assenti gli infortunati Di Cosmo, Ekuban, Maiorino e Puntoriere. Zenuni e Mastropietro (che potrebbe pure giocare dal primo minuto fungendo da trequartista) insidiano Giannotti e Castorani per una maglia da titolare a centrocampo.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Dossena, Illanes; Rizzo, Ciancio, Aloi, D'Angelo, Adamo; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Tito, Laezza, Miceli, M. Silvestri, Fella, Capone, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: Luigi Silvestri.

Indisponibili: Bernardotto, Carriero, De Francesco, Errico.

Diffidati: Aloi, Carriero, Dossena, Rizzo, Rocchi, Tito.

Ballottaggi: Dossena – Miceli: 51% - 49%; Adamo – Rizzo – Tito: 35% - 35% - 30% (per due maglie); Adamo – Baraye: 60% - 40; Rizzo – Baraye: 55% - 45% (se gioca Baraye, Adamo mezzala destra).

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Delvino, Castorani, Franco, Giannotti, Nunzella; Vazquez, Ciccone. A disp: Crispino, Negro, Zenuni, Carella, Mastropietro, Miccoli, Marino, Sparandeo, Tchetchoua, Calcagno, Adorante. All.: Colombo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ekuban, Di Cosmo, Maiorino, Puntoriere.

Ballottaggi: Giannotti – Mastropietro: 55% - 45%; Castoriani – Zenuni: 55% - 45%.

Diffidati: Mastropietro, Vazquez.

Arbitro: Cavaliere della sezione di Paola. Assistenti: Meocci della sezione di Siena e Lencioni della sezione di Lucca. Quarto ufficiale: Vigile della sezione di Cosenza.