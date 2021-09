Avellino, ecco l'esito dell'ultimo ciclo di tamponi Di Gaudio torna tra i convocati, in Coppa si preannuncia un ampio turnover: la probabile formazione

Altro sospiro di sollievo per l'Avellino dopo la positività al Covid-19 del direttore sportivo Salvatore Di Somma. Anche il ciclo di tamponi sostenuto nel pomeriggio dai componenti del “gruppo squadra” ha dato esito negativo per tutti i componenti. Come da protocollo federale anti Coronavirus, i biancoverdi continueranno a essere monitorati ogni 48 ore: giovedì e sabato prossimi nuovo appuntamento presso il laboratorio di analisi convenzionato per tenere sotto controllo l'evolvere della situazione, con l'auspicio che quello dell'esperto dirigente sportivo sia e resti un caso isolato.

In serata è stato, inoltre, diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida con l'Ancona Matelica, in programma domani, alle 17, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C (gara a eliminazione diretta, supplementari e calci di rigore in caso del perdurare della parità). Tutti a disposizione di Braglia, fatta eccezione dell'infortunato Micovschi. Recuperato Di Gaudio, tenuto a riposo precauzionale contro il Latina, che dovrebbe accomodarsi in panchina. Il tecnico di Grossetto opererà un ampio turnover in vista della trasferta al “Veneziani”, contro la capolista Monopoli, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, in calendario lunedì prossimo con calcio d'inizio alle 21.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella.

Difensori: Rizzo, Tito, Sbraga, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Matera, D'Angelo.

Attaccanti: Kanoute, Gagliano, Plescia, Di Gaudio, Messina, Maniero.

La probabile formazione.

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Sbraga, Bove, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Matera; Gagliano, Plescia, Messina. A disp.: Pizzella, Dossena, Scognamiglio, Tito, Ciancio, Aloi, D'Angelo, Mastalli, Di Gaudio, Kanoute, Maniero, All.: Braglia.