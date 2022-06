Avellino top secret: ritiro e mercato, occhio a un possibile braccio di ferro Mese di giugno decisivo per le novità nella rosa. Taurino già al lavoro con il suo staff

Per le operazioni di calciomercato in casa Avellino ci vorrà tempo. Come ricordato dalla stessa proprietà sono solo le prime battute del mese di giugno, l'apertura formale della sessione estiva è fissata per il primo luglio, ma sono stati già avviati diversi contatti. Dall'annuncio di Roberto Taurino per la panchina a quello relativo allo staff tecnico e nella serata di ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale con i dettagli della campagna abbonamenti con giorni, orari, fasce e prezzi delle tessere per la prossima stagione: sottotraccia prosegue il lavoro dei dirigenti, ma anche dei componenti dell'area tecnica.

Taurino, in compagnia dei suoi collaboratori, ha raggiunto lo stadio comunale di Mercogliano, destinato sempre più a essere la sede del ritiro estivo 2022 dell'US Avellino. Il salentino ha dato l'ulteriore ok all'operazione. Restano, però, due interrogativi da qui al 23 luglio, data in cui dovrebbe iniziare la preparazione dei lupi: il campo da gioco e la tribuna per gli spettatori. Per il manto erboso l'amministrazione comunale attende l'arrivo delle tonnellate di sabbia silicea utile per renderlo un tappeto ideale. Per gli spalti il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, aveva annunciato l'idea di una tribuna mobile. Il primo cittadino resta fiducioso di poter ospitare l'Avellino e di garantire certezze al club nei prossimi giorni. Anche la piscina comunale di Mercogliano dovrebbe rientrare nel piano di preparazione della squadra. La conferenza stampa di presentazione di Taurino non è stata ancora fissata e potrebbe anche essere collocata a ridosso dell'avvio della stagione sportiva. È la riprova di un lavoro top secret dei biancoverdi. La società, scottata dal recente passato e dagli ultimi risultati, preferisce evitare proclami diretti e sembra decisa a presentarsi a fari spenti all'apertura del prossimo torneo.

In chiave mercato emergono anche le prime dinamiche da braccio di ferro. In forza dei contratti sottoscritti e rinnovati anche pochi mesi fa, i calciatori potrebbero anche decidere di partire regolarmente per il ritiro e valutare il percorso futuro in corso d'opera. È il caso di Luigi Silvestri: il difensore appare tra i partenti nelle idee della società, ma è legato all'Avellino fino al 30 giugno 2024. Alla dirigenza e alla proprietà toccherà sciogliere diversi nodi per evitare dubbi tecnici nel corso del ritiro. Il mese di giugno sarà decisivo in quest'ottica.