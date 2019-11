Catanzaro-Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Al "Ceravolo" (ore 20,45) la gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Pronto a scendere in campo mentre fuori dal campo stesso si gioca una partita non meno importante: quella per il futuro del club, che potrebbe cambiare proprietà addirittura nelle prossime ore finendo nelle mani di una cordata casertana che avrebbe sbaragliato la concorrenza. Si vedrà.

Ma, intanto, per l'Avellino la priorità è rappresentata dal rettangolo di gioco dove stasera darà il via alla tredicesima giornata del girone C di Serie C sfidano, al “Ceravolo”, con calcio d'inizio alle 20,45, il Catanzaro, obbligato a vincere. Una corazzata, quella calabrese, in crisi; che ha affidato a Grassadonia il compito di rilanciare i giallorossi dopo l'esonero di Auteri. Guai a confidare nelle difficoltà dei dirimpettai, ha ammonito i suoi, alla vigilia del match, Capuano, che rispetto all'undici opposto domenica scorsa alla Reggina, corsara (1-2) al “Partenio-Lombardi”, consegnerà una maglia da titolare a Rossetti avanzando Micovschi in attacco al fianco di Charpentier nel suo rodato 3-5-2. In porta ballottaggio tra Tonti e Abibi. Fuori causa capitan Morero, che rientrerà lunedì 11 novembre in occasione della gara casalinga con il Potenza (ore 20,45) e Carbonelli, febbricitante.

Dall'altra parte del campo, le aquile, per far fronte soprattutto all’assenza di Bianchimano e alle condizioni non ottimali di Fischnaller, sembrerebbero destinate a tralasciare il 3-4-1-2 e ad assumere un atteggiamento tattico speculare a quello dei lupi con Giannone in panchina. L'esterno d'attacco sarebbe, invece, certamente tra gli undici di partenza in caso di 3-4-3. Tre i ballottaggi da risolvere per l'allenatore salernitano: Quaranta o Signorini largo a sinistra a centrocampo, Favalli o Pinna sul versante opposto; Nicastro o Calì in attacco.

Catanzaro - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Ceravolo” (ore 20,45 - Intervista post-partita in diretta dalle 22,45 sul canale 696 del digitale terrestre)

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Casoli, Maita, Tascone, Favalli; Kanoute, Nicastro. A disp.: Mittica, Adamonis, Nicoletti, Calì, Giannone, Riggio, Signorini, Elizalde, Novello, Risolo, Mangni, Pinna. All.: Grassadonia.

Indisponibili: Bianchimano, Celiento, De Risio, Di Livio, Urso.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Quaranta – Signorini: 55% - 45%; Favalli – Pinna: 55% - 45%; Nicastro – Fischnaller: 55% - 45%.

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi, Charpentier. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Albadoro, Njie, Karic, Alfageme, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Carbonelli, Morero.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Tonti - Abibi: 55% - 45%.

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia. Assistenti: Della Croce della sezione di Rimini e Buonocore della sezione di Marsala.