Bisceglie – Avellino, le probabili formazioni.

Chi si ferma è perduto. Saltata la Viterbese, liquidata con un secco 3-0, l'Avellino non ha nessuna intenzione di rallentare la sua corsa. I lupi arrivano sfida in trasferta a Bisceglie, in programma stasera, con calcio d'inizio alle 20,30, valida per la ventiduesima giornata del girone C, con l'adrenalina a mille e la voglia di saltare e pie pari il secondo ostacolo nel rettilineo, che il calendario, con 6 avversari in fila nell'arco di soli 22 giorni, ha deciso di parargli dinanzi. Turno infrasettimanale al “Ventura”. Vincere è l'imperativo, ma prima di scendere in campo ci sarà tempo pure per tifare Cavese. I metelliani, impegnati al “San Nicola”, contro il Bari, alle 17,30, potrebbero farsi e fare un bel piacere ai biancoverdi fermando i biancorossi. Grazie ai tre partite successi di fila e alla striscia positiva aperta da cinque turni, l'undici allenato da Auteri dista solo 4 punti.

Capitolo modulo e formazioni. Sponda Irpina via al turnover. Ballottaggio tra Rocchi e Dossena per prendere il posto dello squalificato Miceli nel cuore della difesa. Ciancio, che potrebbe pure arretrare nel terzetto difensivo, dovrebbe lasciare spazio a uno tra Adamo e Rizzo sulla corsia laterale destra. Nel caso in cui dovessero giocare entrambi dall'inizio, pure Tito avrebbe l'opportunità di rifiatare con l'ex Casertana che verrebbe dirottato sull'out mancino: ecco la possibile sorpresa. Certa una maglia per De Francesco, al posto di Aloi (in diffida). In attacco probabile chance dal primo minuto per Bernardotto e Santaniello. Non fa parte della lista Errico, che continua il suo percorso da oggetto misterioso pur avendo le potenzialità per diventare l'arma in più.

Sono 25 i calciatori convocati dal neo-tecnico del Bisceglie, Aldo Papagni, subentrato all'esonerato Giovanni Bucaro. Risolti i contratti con Pelliccia, Cigliano e Tarantino, assente solo l'infortunato Pedrini. Atteggiamento tattico speculare. Le chiavi del reparto avanzato affidate a Sartore e Musso.

Bisceglie – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Ventura” (ore 20,30).

Bisceglie. (3-5-2): Russo; Priola, Altobello, Vona; Tazza, Maimone, Romizi, Cittadino, Giron; Sartore, Musso. A disp.: Loliva, Spurio, De Marino. Mansour, Cecconi, Padulano, Rocco, Zagaria, Ferrante, Gilli, Vitale, Bassano. All.: Papagni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pedrini.

Ballottaggi: Maimone - Zagaria: 55% - 45%.

Diffidati: Vitale.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Rocchi, Illanes; Rizzo, Carriero, De Francesco, D'Angelo, Adamo; Bernardotto, Santaniello. A disp.: Pane, Tito, Aloi, M. Silvestri, Fella, Dossena, Maniero, Ciancio, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: Miceli.

Indisponibili: Laezza, Leoni, Errico.

Ballottaggi: Rocchi - Dossena: 55% - 45%; Rocchi – Ciancio: 60% - 40% (se gioca Ciancio, Luigi Silvestri terzino sinistro e Illanes centrale); Rizzo – Ciancio: 51% - 49%; Adamo - Tito: 51% - 49%; Adamo – Rizzo: 60% - 40% (se gioca Rizzo, Ciancio in panchina; se gioca Adamo uno tra Ciancio e Tito in panchina).

Diffidati: Aloi, Rizzo.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Cortese della sezione di Palermo e Poma della sezione di Trapani. Quarto ufficiale: Pascarella della sezione di Nocera Inferiore.