Serie C, sondaggio: che girone di ritorno sarà per le campane Avellino terzo (a -4 dal Bari), rilancio per la Juve Stabia, Cavese alla prima vittoria casalinga

È stato un gennaio di grande crescita per l'Avellino, ripartito nel 2021 con il pari di Teramo e proprio al "Bonolis", il 9 gennaio scorso, i biancoverdi hanno subito l'ultimo gol del nuovo anno solare. Tre vittorie consecutive per i lupi (ieri il 3-0 alla Viterbese), ora a -4 dal secondo posto occupato dal Bari, ko a Teramo e distante in doppia cifra dalla capolista e imbattuta Ternana. È stato il fine settimana del rilancio per la Juve Stabia, tornata al successo dopo tre sconfitte di fila. Le vespe, che hanno ufficializzato l'addio di Tomei, hanno battuto la Vibonese (2-0) per l'aggancio all'ultimo posto playoff.

Prima vittoria casalinga per la Cavese, che ha superato il Bisceglie con il risultato di 3-1: un successo che consente ai metelliani di raggiungere la Paganese a quota 12 per un ultimo posto ora condiviso da due campane. Gli azzurrostellati sono stati sconfitti dalla Ternana. Si è fermata la corsa vincente della Casertana: falchetti ko a Foggia e che hanno annunciato l'arrivo di Matos. Secondo ko consecutivo per la Turris: 3-1 a Francavilla Fontana.

Che girone di ritorno sarà per le campane? Ecco la voce dei tifosi.