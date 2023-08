Salernitana, De Sanctis pronto a chiudere ultime operazioni in entrata e uscita Il punto sul mercato granata: ancora tanto da fare

Nonostante il ritardo con cui si sono concretizzati i trasferimenti - sia in entrata che uscita -, Morgan De Sanctis sembra essere riuscito a trovare la quadra. E ora, al di là del gioco che esprimeranno i nuovi arrivati (tutti da valutare), l'impressione è che, almeno per quanto riguarda i ruoli, il direttore sportivo sia riuscito a fare ampiamente il suo dovere. Manca sicuramente un centrale ed eventualmente un sostituto di Bradaric. Poi, il mercato in entrata potrà definirsi definitivamente chiuso.

Anche Sepe lascia la Bersagliera: oggi, il trasferimento in prestito alla Lazio

È sul fronte uscite che si registra, però, la maggior attività. De Sanctis è riuscito a piazzare quasi tutti gli esuberi, sia in prestito che a titolo definitivo. E ora, al netto della qualità dei singoli (si veda il caso Bonazzoli) e delle formule utilizzate, è certo che nessun trasferimento in uscita ha fatto storcere il naso a Paulo Sousa. Finalmente, è in via di definizione anche l'uscita di un altro protagonista della salvezza, il portiere Luigi Sepe. Il napoletano si è ritrovato come separato in casa (minacciando anche ritorsioni legali per mezzo del suo agente) ma, alla fine, la situazione si è risolta per il meglio. Dopo le visite mediche di oggi, Sepe sarà un nuovo giocatore della Lazio per rivestire il ruolo di "numero due" del titolare Provedel.

L'ultima grana in uscita si chiama Simy

L'ultima grande grana da risolvere in uscita è quella di Simy Nwankwo. Il nigeriano arrivò come colpo da novanta nell'anno della promozione ma il bomber tanto amato a Crotone ha deluso ogni aspettativa. Anche i prestiti a Parma e Benevento sono serviti a ben poco, non riuscendo a ri-valorizzare il giocatore. E ora, Simy punta i piedi e rifiuta destinazioni non pienamente gradite. Si sonda la pista Cosenza, in Serie C, ma la trattativa è ben lontana dall'essere chiusa. Possibile che, per chiudere, De Sanctis debba accettare di accollarsi parte dell'ingaggio pur di far partire il giocatore.

Il resoconto delle operazioni in entrata e uscita

Includendo le operazione in via di definizione, a Salerno sono giunti il portiere Benoit Costil, i centrocampisti Agustín Martegani e Mateusz Legowski, l'ala Jovane Cabral, gli attaccanti Trivante Stewart e Chukwubuikem Ikwuemesi.

In uscita, invece, Andrei Motoc (Legnago) Pavel Jaroszynski (al Cracovia), Luka Bogdan e Valerio Mantovani (alla Ternana), Reda Boultam (Olimpia Lubiana), Federico Bonazzoli (Verona) e Luigi Sepe (Lazio).