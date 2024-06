Elezioni amministrative in Irpinia, ecco i nuovi sindaci in 42 comuni Il voto nei comuni, si vota anche nel capoluogo

Urne chiuse in Irpinia, disertate le europee dove non si vota per i sindaci (42 comuni su 118). In corso lo spoglio per l’Europa, Oggi pomeriggio alle ore 14 parte quello per le amministrative. Fdi primo partito, bene Pd, exploit AVS, male M5s e Lega, Calenda e Renzi in bilico.

Dalle 23 di ieri sera, domenica nove giugno, è in corso lo spoglio per le Europee. Si dovrà attendere alle 14 di oggi per lo spoglio delle comunali.

Intanto l’Irpinia accoglie già sette nuovi sindaci. Tanti sono i paesi su 42 che hanno una sola lista in campo, per essere eletti bastava superare la soglia del 40% del quorum. Sono sindaci in pectore - in attesa dello spoglio - Giuseppe De Pasquale (Bonito), Fausto Picone (Candida), Antonio Manzi (Carife), Antonio Spiniello (Grottolella), Michele Spinazzola (Melito Irpino), Gerardo D’Angola(Sant’Andrea di Conza) e Antonio Tranfaglia (Taurasi).

Ecco i nuovi sindaci e amministrazione comune per comune

Bonito

Candida

Carife

Grottolella

Melito Irpino

Taurasi