DIRETTA|Comunali nel Sannio: si va nel segno della continuità Alle urne il 59,3 per cento degli aventi diritto. Le sfide tutte in centri più piccoli

Ecco in diretta i risultati delle Comunali in Provincia di Benevento, dove sono 11 i centri che vanno al voto.

Alle 23 di ieri (come noto si votava soltanto in una giornata), l'affluenza per le Comunali nel Sannio è stata all'incirca del 60 per cento (59,33 per cento), in crescita rispetto all'ultimo turno delle amministrative (55,28 in media).

Affluenza record ad Arpaia (74,73 per cento), molto bassa a San Bartolomeo in Galdo (38,46 per cento).



IN AGGIORNAMENTO



Ore 16.50 Il primo sindaco ufficialmente eletto nel Sannio è Apollonio a Sassinoro



Ore 16.30 Testa a testa a San Marco dei Cavoti dove la situazione è di grandissima incertezza. Divisi da pochi voti Pozzuto e Marino, praticamente appaiati. Ormai distanziato il terzo sfidante, Cavoto



Ore 16.00 A Buonalbergo vince Remo Cavoto, verso la vittoria anche l'uscente Parisi a Limatola, Simone Paglia a Campolattaro e Giuseppe Addabbo a Molinara



Ore 15.50 In molti dei Comuni in cui correvano i sindaci uscenti, nel Sannio, si è scelta la strada della continuità: eccezione sembrerebbe essere Apollosa, dove è in vantaggio Danilo Parente sul vicesindaco uscente Enzapaola Catalano.



Ore 15.30: Già verso la definizione alcune delle sfide che apparivano già scontate o quasi nel Sannio. Come quella di Carmine Agostinelli a San Bartolomeo in Galdo, o di Antonio Zeoli a Santa Croce del Sannio e di Pasquale Fucci ad Arpaia: tutti i centri, dunque, che vanno verso la continuità amministrativa