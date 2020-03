Live covid-19: Nuovo picco, altra casa di cura blindata Centro Minerva ad Ariano: 2 tamponi post mortem positivi. Si attende l'esito degli altri test

LIVE CAMPANIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 Caserta: nuovo picco di contagi. Positivi anche un 15enne e un carabiniere

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 San Giorgio a Cremano: 6 nuovi contagi e 1 decesso

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Centro Minerva: scattano i tamponi. Appello del Commissario

Il nuovo picco nella giornata di ieri: 193 nuovi casi positivi, 1945 totali in Campania. Insomma, siamo ben oltre le previsioni del Governatore De Luca, e questo in virtù anche dell'esplosione di focolai all'interno di case di cura, con più di 100 contagiati. E' il caso di una casa di riposo per anziani nel napoletano e di Villa Margherita, a Benevento: e alla lista potrebbe aggiungersi il centro Minerva di Ariano, blindato, e con due tamponi post mortem risultati positivi.

Più di centoventi al momento le persone decedute per o con il coronavirus. Intanto arrivano anche i fondi per l'emergenza alimentare: una decina di milioni per la Campania, non molto, ma comunque un sostegno per i cittadini in difficoltà, che sono molti.